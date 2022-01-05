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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اختفى حساب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صباح الأربعاء، الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصلت CNN بالعربية مع شركة تويتر للحصول على تعليق فيما إذا كان حساب الأمير سطام قد أوقف من قبل الشركة أو من قبل المستخدم أو إن كانت هناك أسباب أخرى دون الحصول على تعليق حتى كتابة هذا التقرير.

الأمير سطام بن خالد آل سعود Credit: @sattam_al_saud

وتداول نشطاء على تويتر صورا لصفحة الأمير سطام المعرفة على تويتر والتي كان لها نحو 664 ألف متابع، حيث وعند فتح الصفحة تظهر عبارة "هذا الحساب غير متوفر".

يا أعز الناس خلونا ندعم حساب سمو الامير سطام @sattam_al_saud وقفوه بسبب مواقفه الداعمة للمملكة https://t.co/XvqiXzPI9S

وكان الأمير السعودي قد تطرق في آخر تغريداته للرد على حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، والهجوم الذي شنه الأخير على المملكة وحكامها.

وقال الأمير سطام في إحدى تغريداته مساء الثلاثاء: "السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب فكلنا يعلم من وفر ملاذا آمنا لقيادات القاعدة هي إيران وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر فمن حارب داعش في العراق هو التحالف الدولي الذي شاركت به السعودية وبطولاتكم الوهمية في سوريا كان تحت مظلة الطيران الروسي.. انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية.."