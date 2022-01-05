نشر الأربعاء ، 05 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت محكمة تونسية، الأربعاء، إحالة 19 شخصًا بينهم الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي وراشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة الإسلامي، إلى القضاء بتهمة "ارتكاب جرائم انتخابية".

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن المحكمة الابتدائية قررت إحالة 19 شخصًا من أجل "جرائم انتخابية"، وهم: "نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي".

وأوضحت المحكمة طبيعة الجرائم بأنها "تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".

وتابعت أنه "تعذر إحالة غيرهم لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث"، وذلك دون الإشارة إلى أسمائهم.