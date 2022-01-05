مليشيات يشتبه في أنها مدعومة من إيران تهاجم الجيش الأمريكي في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اُستهدف مستشارون عسكريون أمريكيون وحلفاؤهم السوريون، صباح الأربعاء، بثماني دفعات من النيران غير المباشرة على قاعدتهم المعروفة باسم "القرية الخضراء" في شرق سوريا من قبل فصائل تدعمها إيران، بحسب بيان صادر عن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ولم تقع إصابات لكن عدة قذائف سقطت على القاعدة وألحقت أضرارًا طفيفة، بحسب البيان.

ردت قوات التحالف بإطلاق ست قذائف مدفعية على النقاط الأصلية للهجوم. وقال اللواء جون دبليو برينان الابن، قائد قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب: "تشكل هذه الهجمات غير الدقيقة والعشوائية بالنيران غير المباشرة تهديدًا خطيرًا على المدنيين الأبرياء بسبب افتقارهم إلى التمييز".

ويأتي هذا الحادث الأخير بعد يوم من قيام الجيش الأمريكي بضربات في سوريا، بعد نيران غير مباشرة وصفها مسؤول في التحالف بقيادة الولايات المتحدة بأنها شكلت "تهديدًا وشيكًا" للقوات بالقرب من القرية الخضراء.

وقال اللواء جون دبليو برينان الابن، قائد قوة المهام المشتركة: "يحتفظ التحالف بالحق في الدفاع عن نفسه والقوات الشريكة ضد أي تهديد، وسيواصل بذل كل ما في وسعه لحماية تلك القوات".

وأضاف: "يواصل تحالفنا رؤية تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل مجموعات الميليشيات المدعومة من إيران. هذه الهجمات هي إلهاء خطير عن مهمة تحالفنا المشتركة لتقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".

وشُنت عدة هجمات في سوريا والعراق هذا الأسبوع من قبل مليشيات يشتبه في أنها مدعومة من إيران.

كانت الولايات المتحدة قلقة من أن الميليشيات، وكذلك القوات الإيرانية الرسمية، قد تصعد هجماتها في الذكرى السنوية الثالثة من يناير/ كانون الثاني لقتل الولايات المتحدة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني. لكن وراء الكواليس، يراقب المسؤولون الأمريكيون أيضًا بعض المعلومات الأولية جدًا التي تفيد بأن إيران في دورة أخرى من التخطيط المتزايد لنوع من الهجمات الأوسع نطاقاً في المنطقة، وفقًا لمسؤول أمريكي.