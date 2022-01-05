أمريكا تحث الحوثي على الإفراج عن طاقم سفينة ترفع علم الإمارات

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت وزارة الخارجية الأمريكية على إعلان قرصنة سفينة "روابي" التي ترفع العلم الإماراتي من قبل جماعة الحوثي قبالة سواحل الحديدة.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تدين الولايات المتحدة استيلاء الحوثيين على سفينة تجارية ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية يوم 2 كانون الثاني/ يناير. وتتعارض هذه الأعمال مع حرية الملاحة في البحر الأحمر وتهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

وأضافت: "تأتي عمليات الحوثيين هذه في وقت ينبغي أن تقوم كافة الأطراف فيه بتخفيف التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة".

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وأفراد طاقمها سالمين ووقف كافة أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن".

وكانت جماعة الحوثي قد نشرت مقطع فيديو للسفينة والمعدات التي تحملها، في حين عقّب ضاحي خلفان على صور المعدات بتغريدة على صفحته المعرفة بتويتر، قال فيها: "" بالله عليكم هذه اسمها قوة عسكرية.. واضح جدا انها مستوصف ميداني.. لكن عند الحوثي هذا يعتبر مكسب.. إذا استعملها سوف تقصف على رأس مستخدمها".