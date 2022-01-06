السفير الإيراني في العراق: الجولة الخامسة من الحوار مع السعودية قريبًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن السفير الإيراني لدي العراق إيرج مسجدي أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية سوف تعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مسجدي: "حتى يومنا هذا تمت 4 جولات وكان يراعها العراقيون في بغداد والجولة الخامسة ستبدأ عن قريب ونتطلع إلى أن نتوصل إلى نتائج إيجابية"، وذلك في تصريحات لقناة "العهد" العراقية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأشار إلى أن رؤية إيران والسعودية "إيجابية وبناءة تجاه تلك المفاوضات وعند الانتهاء منها سيتم الإعلان عن نتائجها".

وأضاف أن "السبب وراء تأخير الجولة الخامسة هو تولى الحكومة الجديدة وتنسيقتها والعمل على استئناف تلك المفاوضات"، وتابع بالقول إنه "يأمل أن يتوصل الطرفان لنتائج إيجابية" .

وردا على سؤال بشأن "هل يشهد العالم شرق أوسط جديد بدون ما يسمي بخلاف سعودي - إيراني؟"، قال: "من المؤكد أننا يمكننا التوصل لنتائج إيجابية مع السعودية، وبسبب مكانة إيران والسعودية في المنطقة، يمكن أن يؤدي البلدان دورا بناء وإيجابيا في السلام بالمنطقة".

وبشأن احتمالية وجود رؤية موحدة بين إيران والسعودية تجاه ملفات المنطقة، قال: "نحن في المرحلة الأولى نقوم بتناول علاقتنا الثنائية لأنها جمدت لفترة طويلة وبقيت معلقة، وعندما تبدأ تلك العلاقات يمكن أن تكون الملفات الإقليمية الأخرى على قائمة التداول بين الطرفين"، وتابع: "من الطبيعي أن ننتظر ماذا سيحدث في المفاوضات ومدى مستوى التعاون".

وأكد أن "العراق كان مساعدا جيدا لإيران في المفاوضات الإقليمية كما هو الحال بالنسبة للمفاوضات التي تمت بين إيران والسعودية"، وأضاف: "كان للعراق دورا إيجابيا ونافعا فيما يخص المفاوضات النووية، هناك تعاون من جانب العراق وتنسيق للمواقف".