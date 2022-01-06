أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع المدنيين، إن ثلاثة محتجين على الأقل قُتلوا برصاص قوات الأمن السودانية خلال مظاهرات مناهضة للانقلاب قرب الخرطوم، الخميس.

وقالت اللجنة، في عدة تغريدات على تويتر، إن ثلاثة متظاهرين قُتلوا برصاص "قوات الأمن أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في مدينة أم درمان".

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من الأشخاص أصيبوا وتم إدخالهم إلى المستشفيات القريبة.

وقالت اللجنة، في بيان، إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع على حشود تطالب بالحكم المدني في أم درمان الواقعة على بعد 25 كيلومترا شمال غربي العاصمة.

في مقاطع الفيديو التي نشرتها مجموعات النشطاء، يمكن رؤية حشود من المتظاهرين وهي تمر عبر أعمدة من دخان الغاز المسيل للدموع وتتفرق من أصوات إطلاق النار المزعوم. وشوهد آخرون يرشقون الحجارة على عربة أمنية مصفحة بينما تطلق الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لإخلاء المتظاهرين.

وأوضحت اللجنة أن القوات الأمنية حاصرت مستشفى الأربعين بأم درمان و "عرقلت وصول المصابين ومنعت نقل المصابين منه إلى المستشفيات المتخصصة".

وفي الخرطوم، اقتحمت قوات الأمن مستشفى الخرطوم التعليمي و "أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل قسم الطوارئ"، حسبما ورد في منشور على تويتر.

وأضافت المجموعة أن هناك "معلومات عن إصابات كبيرة ومتعددة جراء الرصاص والقنابل الصوتية".

واحتجاجات الخميس واحدة من مظاهرات حاشدة ضد الحكم العسكري منذ انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وأفاد لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، أن 60 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ ذلك الحين.