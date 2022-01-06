هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام سائحة أجنبية بالرقص حاملة السيف خلال احتفال في المملكة العربية السعودية الأمر الذي اثار تفاعلا.

تخيلوا لو انها سعودية ☕️ https://t.co/HWsR6rukIS

لينا وهي شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول علقت على مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو مكان تصويره، متسائلة بالقول: "تخيلوا لو انها سعودية".

ويذكر أن الرقص بالسيف تقليد سعودي يتميّز "بصفّين من المشاركين (غالبًا ولكن ليس دائمًا من الرجال) الذين يقفون متراصين ومتقابلين. يرتدي الرجال زيًا تقليديًا من منطقة نجد عبارة عن معطف طويل مطرّز يعرف باسم ’الدقلة‘ ويتميز بياقات مستقيمة وستة أزرار، وتحته ثوب فضفاض أبيض ذو أكمام طويلة مثلّثة يعرف باسم ’المردون‘ كما يرتدون أحزمة جلدية للذخيرة بشكل مائل فوق صدورهم ويحملون سيوفهم باليد اليمنى".

وقد يمتد أداء رقصة السيف لبضع ساعات تتخللها فترات استراحة قصيرة. وقد يتم غناء ما يصل إلى 50 بيتًا من الشعر. وإذا شعر أحد المشاركين بالتعب، يمكنه إرخاء سيفه على كتفه بين الحين والآخر ومتابعة خطوات الرقصة مع بقية المجموعة.