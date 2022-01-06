رغد صدام حسين تنشر فيديو عرض عسكري بعهد والدها للجيش العراقي وتعلق

من ملفات المخابرات الأمريكية.. ما الذي حدث حين اقتربت لحظة القبض على صدام حسين؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مقطع فيديو لعرض عسكري أمام والدها في عهده.

مقطع الفيديو نشرته رغ على صفحتها بتويتر، الأربعاء، قائلة في تغريدة منفصلة: " تحية فخر واعتزاز لكل أبطال الجيش العراقي الباسل الذين سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل العراق وقدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع امام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال بغداد عام 2003".

تحية فخر واعتزاز لكل أبطال #الجيش_العراقي الباسل الذين سطروا اروع ملاحم البطولة والتضحية في سبيل #العراق وقدموا أرواحهم فداء لكل معارك المصير التي خاضتها الأمة العربية وكانوا السد المنيع امام السموم الصفراء التي اجتاحت وطننا بعد احتلال #بغداد عام 2003 .

وكانت رغد قد وجهت كلمة بمناسبة ذكرى إعدام صدام حسين في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، أن محبة الناس لوالدها "ازدادت" بعد إعدامه و"صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا"، وقالت، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، موجهة حديثها للعراقيين: "يا أبناء شعبنا العظيم يا من قاتلتم دفاعا عن أرضكم الطاهرة منذ 2003 وباشرتم بأسرع مقاومة عرفها التاريخ، نطوي عاما آخر ونحن نحي ذكرى استشهاد والدي الشهيد صدام حسين هذا الرجل الشامخ القامة الذي لا يحتاج إلى شهادة أحد فبطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك، وأبى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس وصار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا".

وأضافت: "من كل ذلك نستمد الشجاعة والإصرار حتى وإن تخلل طريقنا صعوبات أو عراقيل"، وتابعت بالقول: "قد لا يؤمن البعض بنا وقد يقف البعض الآخر في طريقنا وذلك قد يؤخرنا لكن يمنعنا من إكمال هذه المسيرة بإذن الله".