تداول فيديو أسلوب مخاطبة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان للقبائل بعد ضجة تصريحات الصويان

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ما زالت تصريحات الباحث السعودي، سعد الصويان عن القبائل في المملكة وأن "دورها انتهى" تثير تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات الصويان جاءت خلال مقابلة على قناة روتانا خليجية، الاثنين، حيث قال: "انا اعتقد أن دور القبيلة انتهى كداعم لوجود الدولة واعتقد أن رؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وما إلا ذلك، الناس الآن بدأت تحقق مكاسب غير مسألة وش أصلك ووش فضلك.."

وتابع قائلا: "لو أنني قريب من صناع القرار كان اقترحت عليهم اقتراح، ان يعملوا حركة تشجع على التزاوج بين القبيلي وغير القبيلي وبين البدوي والحضري والشيعي والسني هذه لابد أننا نحاول بطريقة ذكية مبرمجة (في سبيل دمج المجتمع)".

وتداول نشطاء من بينهم المغرد مشعل الزاهد مقطع فيديو لحديث لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن القبائل وتقديره لهم في رد على تصريحات الصويان.

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