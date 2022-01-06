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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ما زالت تصريحات الباحث السعودي، سعد الصويان عن القبائل في المملكة وأن "دورها انتهى" تثير تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

د.سعد الصويان: أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين "القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني" من أجل دمج المجتمع #سعد_الصويان_في_الصورة #روتانا_خليجية https://t.co/FqvMv7UOKa

تصريحات الصويان جاءت خلال مقابلة على قناة روتانا خليجية، الاثنين، حيث قال: "انا اعتقد أن دور القبيلة انتهى كداعم لوجود الدولة واعتقد أن رؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية وما إلا ذلك، الناس الآن بدأت تحقق مكاسب غير مسألة وش أصلك ووش فضلك.."

كلام سمو ولي العهد حفظه الله عن القبائل في #المملكة وكرامتهم هي رسالة لكل من تسول له نفسه للمساس بالقبائل كافة دون استثناء ومايحضون به من احترام القيادة الرشيدة رعاهم الله ، أما هرطقات الصويان أن القبيلة دورها انتهى كداعم لوجود الدولة هذه مردوده عليه ولايرضي الملك وولي عهده. https://t.co/YrTBKFKoxC https://t.co/dTsxbsKHSd

وتابع قائلا: "لو أنني قريب من صناع القرار كان اقترحت عليهم اقتراح، ان يعملوا حركة تشجع على التزاوج بين القبيلي وغير القبيلي وبين البدوي والحضري والشيعي والسني هذه لابد أننا نحاول بطريقة ذكية مبرمجة (في سبيل دمج المجتمع)".

وتداول نشطاء من بينهم المغرد مشعل الزاهد مقطع فيديو لحديث لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن القبائل وتقديره لهم في رد على تصريحات الصويان.