نشر السبت ، 08 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت السلطات السعودية سراح الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وابنتها سهود الشريف، حسبما أكد مستشارها القانوني، هنري إسترامانت، لموقع CNN بالعربية.

وقال إسترامانت، في تصريحات لـCNN بالعربية: "بصفتي مستشارًا قانونيًا لصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها سهود الشريف، يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق سراح السيدتين من سجنهما التعسفي".

وأضاف إسترامانت أن الأميرة السعودية وابنتها "وصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022".

وأشار إلى أنه من المتوقع إصدار المزيد من التعليقات بعد تمكنه من الحديث إليهما.

وحسب تقارير، اختفت الأميرة بسمة عن الأنظار منذ آذار 2019.