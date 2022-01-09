ضاحي خلفان يستخدم علاقة إيران بالحوثيين في جملة غزلية ويهاجم نصرالله

نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الأحد، هجوما على عبدالملك الحوثي واستخدم أسلوبا غزليا للتحدث عن تبعية الحوثيين لإيران.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شرفاء اليمن هم من يدحر عبدالملك وعصابته ومليشياته...لو كنت معهم لما تركت له جحرا يختبئ فيه هذا الجربوع إلا ودكيته"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "انت يا عبدالملك تحارب الدولة اليمنية ..لن تلقى من الدولة إلا التصدي لمشروعك الفارسي شئ طبيعي ان يحدث بينك وبين العرب صدام..فانت لست عربيا"، حسب تعبيره.

وتابع خلفان قائلا: "يا عبدالملك..لو تاجك العرب ما خضعت لفارس وكفى نقاش"، وأردف: "وأول هذه الأذناب نصر الله"، حسب تعبيره.

واستخدم نائب رئيش شرطة دبي الحوثي وإيران في جملة غزلية قائلا: "تملكني غرامك مثل تملك ايران للحوثي تأمر عليه ويرد لبيك ياسيدي"، حسب قوله.

تملكني غرامك مثل تملك ايران للحوثي تأمر عليه ويرد لبيك ياسيدي.🤣

وكان قد احتجز الحوثيون سفينة "روابي" الإماراتي الأسبوع الماضي، وقال المتحدث باسم التحالف السعودي في اليمن عن الاختطاف: "لاحظ أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها السفن هي من تكتيكات الحرس الثوري الإيراني التي كان يشرف عليها قائد الحرس في صنعاء المدعو بحسن إيرلو، والسفينة الإيرانية (سافيز) التي استمرت لأكثر من أربع سنوات في منطقة العمليات، واستبدلت مؤخرًا بالسفينة العسكرية (بهشاد)""، حسب قوله.