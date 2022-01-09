دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غرق لبنان في عتمة شاملة بعدما اقتحم محتجون إحدى محطات الكهرباء وقاموا بقطعها، بحسب ما أفاد بيان لمؤسسة كهرباء لبنان، مساء السبت.

المؤسسة، وفي بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أوضحت أن "محتجين قاموا مساء السبت، باقتحام محطة التحويل الرئيسية في عرمون، والعبث بمحتوياتها وبإجراء مناورات كهربائية داخلها، حيث قطعوا محول الربط 150-220 ك.ف، وفتحوا قواطع ربط معمل الزهراني بمحطة عرمون، مما أدى إلى نشوء اضطربات على الشبكة الكهربائية واثر سلباً على ثباتها واستقرارها، الأمر الذي تسبب بفصل جميع معامل إنتاج الطاقة التي كانت متوفرة عنها وصولاً للإنقطاع العام للتيار الكهربائي عن كامل الأراضي اللبنانية عند الساعة 17,27".

وناشدت المؤسسة "جميع السلطات والقوى الأمنية ضرورة حماية جميع منشآت المؤسسة من أي اعتداءات أخرى واستعادة السيطرة على محطات التحويل الخارجة عن سيطرتها لا سيما محطة عرمون الرئيسية"، مشيرة إلى أنه "ليس بالإمكان إعادة بناء الشبكة الكهربائية في حال لم تتم استعادة السيطرة على هذه المحطة كونها محطة الربط الأساسية بين معمل الزهراني وباقي الشبكة الكهربائية، لما في ذلك من ضرر على سلامة الإستثمار والمصلحة العامة".

وفي هذا الإطار، تداولت حسابات على مواقع التواصل صوراً لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وهو يغرق بالظلام جراء انقطاع الكهرباء بالكامل كسائر مناطق لبنان.

#مطار_بيروت قابع في ظلام حالك، جرّاء إنقطاع التيار الكهربائي. #لبنان_ينهار https://t.co/2zg719ClSV

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه لبنان أصلاً من أزمة كهرباء عمرها سنوات، وهي جزء من أزمة متشعبة إقتصادية ومالية ونقدية تاريخية صعبة ترزح البلاد تحت وطأتها.