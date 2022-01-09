مستشار قانوني لـCNN: إطلاق سراح أميرة سعودية بعد ثلاث سنوات من السجن

نشر الأحد ، 09 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت السلطات السعودية سراح أحد أفراد العائلة المالكة، وهي أميرة وابنتها، اللتان كانتا محتجزتان منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حسبما قال هنري إسترامانت المستشار القانوني للعائلة لشبكة CNN.

اُعتقلت الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، 57 عامًا، وهي ناشطة حقوقية، في مارس/أذار 2019 مع ابنتها البالغة سهود الشريف، وفقًا لمنظمة القسط السعودية الحقوقية.

وقال إسترامانت: "بصفتي المستشار القانوني لصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وابنتها سهود الشريف، يمكنني أن أؤكد أنه تم إطلاق سراح السيدتين المذكورتين من سجنهما التعسفي، ووصلتا إلى منزلهما في جدة يوم الخميس 6 يناير. 2022 ، "قال إسترامانت.

لم تعلق الحكومة السعودية علانية على هذا الموضوع قط. لم ترد السلطات على الفور على أسئلة CNN.

وأضاف إسترامانت: "بالنظر إلى محنتها، فهي بخير لكنها تبدو منهكة، وستسعى للحصول على رعاية طبية لأمراض القلب وهشاشة العظام.

وتابع: "إنها حرة في التنقل داخل المملكة، ولكن في الوقت الحالي يبدو أنها لن تتمكن من طلب علاجها الطبي في الخارج".