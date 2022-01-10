ظهور جديد للناشطة القطرية نوف المعاضيد في "تطمينة": أنا حية ولم أمت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت الناشطة القطرية نوف المعاضيد، مساء الأحد، مقطع فيديو وصفته بـ"التطمينة" مؤكدة أنها في العاصمة القطرية، الدوحة، وعلى قيد الحياة، بعد أنباء عن مقتلها على يد عائلتها إثر عودتها إلى بلادها بضمانات من الحكومة القطرية.

وقالت المعاضيد في فيديو عبر حسابها الجديد على تويتر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد، على حسابي الجديد في تويتر لأنني ضيعت رقم حسابي الثاني القديم".

وأضافت الناشطة القطرية قائلة: "أنا بخير وبصحة وسلامة الحمدلله رب العالمين هاي فيديو عشان أنا أطمن الشعوب الي قامت، شكرا إنكم قمتوا لكني أنا بخير وصحة وسلامة، ونراكم إن شاء الله في تطمينة أخرى وفي وقت آخر بإذن الله"، حسب قولها.

وقالت المعاضيد في فيديو آخر: "بعد شي ثاني، الي بيشككون في صحة الفيديو ترى اليوم تاريخ 9 واحد (9 يناير/كانون ثاني) 2022، نوف موجودة نوف حية نوف ما ماتت نوف حية فهالتاريخ وإلى اللقاء"، حسب تعبيرها.

وأكدت الناشطة القطرية في فيديو ثالث أنها موجودة في الدوحة، وقالت: "بعد فيديو ثالث إن أنا موجودة في الدوحة وهذا الفيديو أن مصورته من الدوحة"، حسب قولها.

ونشرت المعاضيد تغريدة صباح الإثنين كتبت فيها: "صباح الخير أيها العالم"، على حد تعبيرها.

Good morning world

وكان قد تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عدة أنباء في ديسمبر/كانون أول الماضي حول مقتل المعاضيد على يد عالتها بعد عودتها إلى قطر بضمانات من الحكومة القطرية.

وكانت تعيض المعاضيد في بريطانيا وتطالب في مقطاع فيديو بحقوق أكبر للمرأة القطرية وتنتقد بعض الممارسات ضدها.