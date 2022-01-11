زلزال بقوة 6.6 درجة شرق المتوسط يُشعر به من لبنان إلى مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال معهد الزلازل الأمريكي، إن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة شرق البحر المتوسط إلى الغرب من جزيرة قبرص، شعر به سكان في مناطق تمتد من تركيا إلى مصر مرورا بلبنان والأردن.

وحدد معهد الزلازل الأمريكية موقع الزلزال بالضبط بدائرة العرض 35,15 شمالا وخط الطول 31.94 شرقا، وعلى عمق 19.6 كيلومترا، ناشرة خريطة تظهر المناطق التي شعر سكانها بالزلزال.

ونقل موقع التلفزيون المصري على لسان جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حول إمكانية حدوث توابع للهزة الأرضية، حيث قال: "بالفعل هناك توابع قد يتم تسجيلها بالقرب من مركز الزلزال نفسه ولكنها تكون أقل"، لافتا إلى أنه من "الوارد حدوث توابع لهذه الهزة الأرضية ولكن ستكون ضعيفة".

وأكد رئيس معهد الفلك، أن "المعهد لم يتلق أي بيانات تفيد بوقوع خسائر في الأرواح أو المنشآت، وكل ما ورد المعهد يفيد بشعور المواطنين بالزلزال"، موضحا أنه "لا يوجد مقارنة بين زلزال اليوم وزلزال 1992 حيث إن زلزال اليوم يبعد 415 كم عن أقرب مدينة مصرية وهى مدينة دمياط على عكس زلزال 1992 الذى كان في الأراضي المصرية".