تحت عهد أقوى رئيس صيني.. ما الذي قد نتوقعه من الصين في 2022؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فصّلت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية جوانبا من الحوار الذي دار بين وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الصيني، وانغ يي، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

ونقلت الوكالة على لسان الوزير الصيني قوله: "يتعين على الجانبين مواصلة دعم بعضهما البعض بحزم في حماية المصالح الأساسية لكل منهما، ومعارضة الأحادية والتنمر بشكل مشترك، وحماية المصالح الجماعية للدول النامية والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".

وأضاف: "الصين مستعدة للعمل مع السعودية من أجل التنفيذ المشترك للتوافق الهام الذي توصل إليه زعيما البلدين لتعزيز تنمية العلاقات الثنائية.."

ونقلت الوكالة الصينية على لسان الأمير فيصل بن فرحان قوله إن "السعودية تعارض دائما التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وتدافع بحزم عن مبدأ صين واحدة، وتؤيد بشدة الموقف الشرعي للصين بشأن المسائل المتعلقة بتايوان وشينجيانغ، فضلا عن حقوق الإنسان".

وبشأن القضية النووية الإيرانية، قال وانغ إن "الصين تدعم دول الخليج في إقامة منصات حوار متعددة الأطراف واتخاذ زمام المبادرة في القضايا الإقليمية بأنفسها".