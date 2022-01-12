الدفاع المدني الإماراتي يسيطر على حريق محدود في جبل علي الصناعية

نشر الأربعاء ، 12 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيطر الدفاع المدني الإماراتي على حريق محدود وقع في منطقة جبل علي الصناعية، الأربعاء، دون وقوع إصابات.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: " الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق محدود في أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة صناعية في جبل علي".

وأضاف المكتب بالقول في التغريدة نفسها: " لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث"، حسب تعبيره.

الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق محدود في أحد الكابلات الكهربائية بمنطقة صناعية في جبل علي، ولم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث.

وكانت قد شهدت منطقة جبل علي حريقا في أكتوبر/تشرين أول من عام 2021 لم يسفر عن إصابات كذلك.

يذكر أن منطقة جبل علي تعتبر الشريان الصناعي الرئيسي في دبي بالإضافة أهميته على المستويين التجاري والاقتصادي للإمارة.