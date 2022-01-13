وفاة علي الهويريني.. شخصيات خليجية تنعى المخرج والمفكر السعودي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
وفاة علي الهويريني.. شخصيات خليجية تنعى المخرج والمفكر السعودي
Credit: alihwairini/twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فارق المخرج والمفكر السعودي، علي الهويريني، الحياة، الخميس، بعد صراع مع المرض، ما أثار حالة حزن واسعة في أوساط الشخصيات الخليجية.

وأعلنت صفحة علي الهويريني على تويتر والتي يديرها نجله عن وفاة المخرج والمفكر السعودي، وجاء في التغريدة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدرة والدي علي الهويريني في ذمة الله الصلاة عليه في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة".

وانتشر وسم "علي الهويريني في ذمة الله" على موقع تويتر وأعربت الكثير من الشخصيات العربية في المجالات كافة عن حزنها لسماع هذا الخبر.

وعلق نائب رئيس شرطة دبي، صاحي خلفان، على منشور صفحة الهويريني بالقول: "رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وإنا لله وإنا اليه راجعون"، حسب قوله.

وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو للهويريني وهو يتحدث عن الموت وأهمية الإيمان بأن لكل امرئ ساعة موت لا تؤجل ولا تُعجل.

وكتب المعلق الرياضي الإماراتي، علي سعيد الكعبي، عبر صفحته على تويتر عن الراحل: "كان رحمه الله يقول : أفتحوا عقولكم فمن لاعقل له لايدخل في دين الله ، واضاف مرة : الابتعاد عن القراءة طريق لإفراغ العقل من المعرفة ، هذا هو المثقف الاديب عندما يُسخر فكره ومخزونه الثري في خدمة من يقتفي أثره"، حسب قوله.

من جانبه، كتب الممثل السعودي، عبدالله السدحان: "الله يرحمه ويغفر له وعسى ما أصابه طهوراً ورفعة له في درجاته وعزائنا لأسرته الكريمة نسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان"، حسب قوله.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.