بعد أيام عن الإفراج عنهما.. الأميرة بسمة بنت سعود توجه رسالة لابنتها

نشر الخميس ، 13 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود، رسالة لابنتها، سهود الشريف، الخميس، بعد أن أفرجت السلطات السعودية عنهما قبل أيام.

وكتبت الأميرة السعودية تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر موجهة لابنتها: "الشكر لك ليس كافيا أتمنى أن تعطيك الحياة كل ما تتمنين ابنتي العزيزة"، حسب قولها.

Thank you is not enough and i hope life will give you whatever is in your heart my dear daughter @souhoud1

وكانت قد أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة وابنتها، سهود الشريف السبت، حسبما ذكر مستشارها القانوني لـCNN بالعربية.

وشكرت الأميرة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.