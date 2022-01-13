من الإصلاح إلى الحرب.. كيف كانت رحلة بشار الأسد غير المتوقعة إلى السلطة؟

برلين، ألمانيا (CNN)— قضت محكمة ألمانية، الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق العقيد السوري المنشق، أنور رسلان، بعد إدانته بقضايا تعذيب، وذلك في أول قضية من نوعها ضد النظام السوري.

أنور رسلان، المسؤول الرفيع في النظام السوري كان قد ترأس وحدة التحقيق في مركز اعتقال سيئ السمعة في دمشق معروف بإسم الفرع 251، وأتُهم بالتواطؤ فيما لا يقل عن 4000 حالة تعذيب وعشرات جرائم القتل وثلاث حالات اعتداء جنسي واغتصاب.

وبهذا الحكم يصبح رسلان أرفع مسؤول في النظام السوري يُعاقب على التعذيب والقتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجنسي الذي يُعتقد أن أعضاء نظام الأسد ارتكبوه بشكل منهجي.

وكان رسلان، الذي انشق عن النظام السوري عام 2012 وفر من البلاد، قد نفى جميع التهم الموجهة إليه.

ويشار إلى أن البت في هذه القضية يأتي في الوقت الذي يقوم فيه نظام بشار الأسد المتهم بقتل مئات الآلاف من المدنيين بالأسلحة التقليدية والكيميائية بإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع دول إقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في الوقت الذي عبّرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عن انتقادهما لإعادة ضم نظام الأسد إقليميا، لكنهما قالا إنهما لا يستطيعان فعل الكثير لوقف التقارب.