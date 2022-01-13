سفير السعودية بلبنان يهاجم حزب الله و"لوثة استعلائه على منطق الدولة"

وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هاجم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد بخاري، حزب الله اللبناني ملقيا الضوء على فشل خياراته السياسية.

القَفزُ فوقَ #آلامِ وَ #آمالِ الشّعبِ اللُّبنانيِّ الشّقيقِ ما هو إلَّا تَغاضٍ عنِ #الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللُّبنانيّين أَنفُسِهم وإنكارٌ مقصودٌ لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها #لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة..

جاء ذلك في تغريدة للسفير بخاري على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "القَفزُ فوقَ آلامِ وَآمالِ الشّعبِ اللُّبنانيِّ الشّقيقِ ما هو إلَّا تَغاضٍ عنِ الحقيقةِ السّاطِعَةِ أمامَ أَعيُنِ اللُّبنانيّين أَنفُسِهم وإنكارٌ مقصودٌ لِحقيقةٍ مُؤْلِمَةٍ سببُها لَوْثَةُ استِعْلاءِ حزب الله الإرهابيِّ على مَنطِقِ الدّولةِ وَفشلِ خَياراتهِ السّياسيّة.."

وكان بخاري قد أدلى بتصريحات سابقة لوكالة فرانس برس الفرنسية، قال فيها: "نأمل ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها".

وأضاف أنّ "المملكة تقف إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه.. إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته في لبنان يعطل السلم في لبنان.."

ودعا السفير السعودي الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، بالإضافة إلى دعوته إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة وإنهاء حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار الدولة.