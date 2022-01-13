السعودية.. طفلة تعلق في "فرامة" والدفاع المدني ينشر صور تحريرها

نشر الخميس ، 13 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من انقاذ وتحرير طفلة علقت في "فرامة".

تمكن مدني #الرياض من تحرير يد طفلة علقت في فرامة، تم تحريرها بوساطة فرق الإنقاذ، بداخل المستشفى وهي بصحة جيدة - ولله الحمد. https://t.co/jtyAJc0Exz

ونشر الدفاع المدني السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، صورا من عملية تحرير الطفلة قائلا بتعليق: "تمكن مدني الرياض من تحرير يد طفلة علقت في فرامة، تم تحريرها بوساطة فرق الإنقاذ، بداخل المستشفى وهي بصحة جيدة - ولله الحمد".

ولم يقدم الدفاع المدني تفاصيل إضافية عن الحادثة.