بشار الأسد يعزي بوفاة إعلامية لبنانية وزوجها يرد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قدم الرئيس السوري، بشار الأسد، العزاء بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر شلق الحاج، من خلال سفير سوريا بلبنان، علي عبدالكريم.

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جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، حيث ذكرت: "بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم التعازي بوفاة الإعلامية اللبنانية سمر شلق الحاج، وشكر زوج الإعلامية الراحلة اللواء علي الحاج المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللبناني وأهل الفقيدة الرئيس الأسد على لفتته الكريمة متمنين له دوام الصحة والعافية ولسورية النصر المؤزر في الحرب الإرهابية التي تشن عليها".

وأضاف التقرير: "توفيت الإعلامية سمر الحاج صباح اليوم (الخميس) إثر معاناة مع المرض وشيعت إلى مثواها الأخير بحضور شعبي حاشد وعدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وجماهير المقاومة".

وذكر تقرير الوكالة السورية: "عرفت الإعلامية الحاج بمواقفها الوطنية الرائدة ودعمها لسورية في مواجهة الفكر الإرهابي التكفيري والحرب الكونية الإرهابية التي تشن عليها كما عرفت بنصرتها للقضية الفلسطينية وللقضايا العربية العادلة".