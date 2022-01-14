دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو صور لاستبدال علم الإمارات بعلم الكويت خلال مراسم افتتاح رسمية في لبنان، الأمر الذي أثار تفاعلا.

خطأ طريف : #افتتاح #مركز لعلاج #كورونا في #لبنان بتبرع اماراتي وُضعوا علم #الكويت مع العلم #اللبناني بدلاً من #الاماراتي #الكويت https://t.co/8n42vabZaW

الحكومة اللبنانية، أصدرت بيانا عقبت فيه على ما يثار قائلة: "صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الاتي: رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة.."

1/3 صدر عن مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء البيان الاتي: رداً على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت بدلاً من علم الإمارات العربية المتحدة، ... #رئاسة_مجلس_الوزراء https://t.co/kXkSMhiZR6

وتابعت الحكومة: "يهم مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء أن توضح انه وخلال التحضير لافتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة نُشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه.."

3/3 وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى احد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فإقتضى التوضيح والإعتذار #لبنان #pcm https://t.co/NYhrIPlE3c

وأضافت: "وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأً حصل نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وُضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وُضع علم دولة الكويت بدلاً علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار".