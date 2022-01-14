دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 ملايين حبة كبتاغون بمنفذ ميناء جدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 ملايين حبة كبتاغون بمنفذ ميناء جدة الإسلامي بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذ".

وأوضحت الهيئة أنه "في المحاولة الأولى وردت إرسالية بصل عبر الميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية وذلك بالكشف عليها بالتقنيات الأمنية والكلاب البوليسية عُثر على 3 ملايين و 54 ألف حبة كبتاغون مخبأة داخل الإرسالية، بحيث جرى إخفاء المضبوطات داخل ثمار البصل".

وتابعت: "في المحاولة الثانية، تم إحباط تهريب 5 ملايين و281 ألف و250 حبة كبتاغون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن براميل من مادة السيليكون".

وأضافت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص".