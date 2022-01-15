ردًا على دعوة مجلس الأمن.. الحوثيون يرفضون الإفراج عن السفينة "روابي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض الحوثيون، السبت، الإفراج عن سفينة اعترضوا مسارها قبل أسبوعين، وذكروا أنها كانت "مُحملة بالأسلحة".

وأوقف الحوثيون سفينة تحمل العلم الإماراتي في مطلع يناير/ كانون الثاني.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي، إن "سفينة ‏روابي تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين".

تصريحات العزي تأتي في غضون بيان لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، دعا إلى الإفراج عن السفينة بشكل فوري.

وكتب العزي، في حسابه عبر تويتر، مساء الجمعة، أن "سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال، وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".

وقال العزي إنه "‏كان من حق القوات البحرية قانونيًا استهداف السفينة المعادية "روابي" لكنها لم تفعل".

وفي وقت سابق، طالب التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الحوثيين بإلإفراج عن السفينة المحتجزة "روابي".

وقال المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، إنه "يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي".

وحذر من أنه "في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهداف عسكرية مشروعة".