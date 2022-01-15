خلفان ينشر رسالة "وصلته من يمني" عن صحة عبدالملك الحوثي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سلسلة تغريدات استطرد فيها حول وضع عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن.

معالي الفريق وصلتني اليوم معلومات ان عبدالملك تم نقله معا السفير الايراني ايرلوا وان اصابته خطيره بالاضافه ان عبدالملك فيه سرطان من ٧ سنوات. رسالة جاءتني من يمني انشرها بدون تعليق

وقال خلفان في تغريداته: "معالي الفريق.. وصلتني اليوم معلومات ان عبدالملك تم نقله معا السفير الايراني ايرلوا.. وان اصابته خطيره بالإضافة ان عبدالملك فيه سرطان من 7 سنوات.. رسالة جاءتني من يمني انشرها بدون تعليق".

وتابع قائلا: "انا مجرد محلل استقي الأخبار من مصادر مختلفة.. هدهد.. يمني قال عبد الملك يتعالج في إيران والإصابة بليغة".

وأضاف: "عبد الملك ضيع نفسه وضيع جماعته وضيع البلد. مؤكد بزوال الحوثي تنتهي مشاكل اليمن المدارة بالوكالة... والله من شكله عبدالملك هذا الناعم انه شيخ متعة.. ووناسة.. انظر الى سحنته.. عبدالملك رجل غير جدير بحكم اليمنيين هذا قائد ترف ناعم وليد.."

وتابع قائلا: "إذا عبدالملك رجل ينزل الى أرض المعارك كما ينزل الزبيدي وطارق وآخرين.. ماذا يستفيد.. عبد الملك قتل جماعته اليوم 3 من قادة المليشيات أكلهم تفاح.. إذا القوات اليمنية الوطنية بكل اطيافها تعقد العزم بالسير الى صنعاء.. فلن يطول المسير.. ضاحي خلفان تميم".