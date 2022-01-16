نشر الأحد ، 16 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الإعلامية داليا أحمد خلال تقديم برنامجها على قناة "الجديد" بلبنان وتعليقها مستخدمة كلمة "تماسيح" عارضة صورا لشخصيات منها الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد .. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية https://t.co/nJy942tf0n

ونشرت قناة الجديد على صفحتها المعرفة بتويتر، مقطع الفيديو الذي اثار تفاعلا للإعلامية داليا أحمد بتعليق قالت فيه: "الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد.. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية".

داليا أحمد مذيعة سودانية مقيمة في لبنان ومقدمة برنامج على قناة الجديد تتعرض لحملة عنصرية وتنمر واسعة من إعلام حزب الله بعدما وصفت حسن نصر الله وبعض السياسيين في لبنان بالتماسيح . — بعد البحث ووفقاً ل"Insider Monkey": يتصدر لبنان المركز الأول عربياً في العنصرية والثاني عالمياً. https://t.co/NepIqvAVL2

وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: "عند تحضير كل حلقة، بنكون عم نتوقع شو ممكن يصير بهالوقت لأن ما بخفيكم مسجلة.. بتمرق الحلقة ووراها حلقة ووراها حلقة وبعدنا على حطة أيدكم، لا مبلا صار في شغلة وحدة صارت أنه لقينا تمساح هون حدنا هون بمنطقة الكولا.. طيب وغير هيك؟ بقية التماسيح شو وضعهم؟ قاعدين طيبين ميتين بنضيفكم شي؟ شو علمتو للدولار؟ للغلاء؟ للانهيار؟ للحكومة؟"

محاولة تحييد حزب الله ونصرالله وابنه جواد عن جمهور الحزب من خلال القول إن الحملة الرخيصة والعنصرية التي يشنها وجوه المقاومة على داليا أحمد واعلاميات واعلاميين هي حملة من "جمهور غاضب" ولا تعكس قيادته هو التضليل والكذب بعينه. وجوه الحملة العنصرية المقيتة هم صدى لما يريده محركوهم

وتابعت قائلة: "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار.."

لو كل حدا "حكي بأصلو وبأخلاقو" عن #داليا_احمد، حكي عالمسؤولين قد ربع ما انعمل في وبعايلتو من ذلّ وضياع وسرقة وفساد..كان لبنان بألف خير! أمّا لغة الحقد والجهل والعنصرية فبيّن مؤخراً انو ما بتضرّ الا اصحابها. الانزعاج والاختلاف بالرؤية والاراء حق ونِعمة ببلدنا بس مؤخراً صار نقمة https://t.co/QH7AMv6lWD

وبرز اسم الإعلامية اللبنانية بين أكثر المواضيع تفاعلا على موقع تويتر في لبنان لتنهال التعليقات والردود على تصريحاتها.