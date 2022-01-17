دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيطرت شرطة أبوظبي، الإثنين، على الحريق الذي وقع في منطقة "أيكاد 3" في المصفح وأعلنت سقوط 3 قتلى وإصابة 6 آخرين في الحادثة.

وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إنها سيطرت على " الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".

وأعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أن الحادث أسفر عن مقتل 3 أشخاص، أحدهم من الجنسية الباكستانية واثنان من الجنسية الهندية إلى جانب إصابة 6 آخرين تراوحت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

وأضافت الشرطة قائلة: "السلطات المختصة تبدأ تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وكانت قد أشارت شرطة أبوظبي إلى أنها رصدت طائرتين مسرتين قرب موقع انفجار الصهاريج الثلاثة وأشارت إلى إحتمال تسبب الطائرتين بالانفجار، وقد وقع جريق "بسيط" في مناطق الإنشاء بمطار أبوظبي الدولي.