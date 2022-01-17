لأول مرة منذ 6 سنوات.. 3 دبلوماسيين إيرانيين في السعودية

نشر الاثنين ، 17 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – منحت السعودية تأشيرة لثلاثة مسؤولين إيرانيين للدخول إلى أراضيها من أجل استئناف البعثة الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي بعد 6 سنوات على إغلاقها، وفق ما نشتره وكالة إسنا شبه الرسمية الإيرانية الإثنين.

وأوفدت إيران 3 دبلوماسيين إلى مدينة جدة السعودية لمباشرة عملهم ضمن منظمة التعاون الإسلامي بعد توقف استمر 6 سنوات (منذ الهجوم على السفارة السعودية في طهران وقنصلية الرياض في مدنية مشهد).

وذكرت الوكالة الإيراينة أن آخر ممثل لإيران في منظمة التعاون الإسلامي في جدة كان مهدي حمزة.

وتشهد العلاقات السعودية-الإيرانية تقاربا تحسنا طفيفا في الأشهر الاخيرة مع إجراء جولات محادثات بين البلدين في العاصمة العراقية، بغداد.