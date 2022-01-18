دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد يجري زيارة إلى أنقرة،، في معرض تعليقه على طبيعة العلاقات بين بلاده وإسرائيل.

وأشار أردوغان، على هامش مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أكسندر فوتشيتش، الثلاثاء، إلى أن أنقرة أجرت محادثات مع أطراف إسرائيلية في الفترة الماضية.

وقال أردوغان: "هناك محادثات مع الرئيس هرتسوغ ومن الممكن أن تكون له زيارة إلى تركيا"، حسبما أورت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضح أردوغان: "عقدنا اجتماعات في الماضي مع الأطراف الإسرائيلية، وأكدنا على التعاون المشترك لنقل الغاز إلى أوروبا وتركيا لا تزال مستعدة للعمل المشترك"، وفقا لقناة "تي آر تي" التركية الرسمية.

وبشأن احتمالية التعاون الاقتصادي مع إسرائيل في منطقة شرق المتوسط، تحدث أردوغان عن أن "الهدف (من المفاوضات) إحراز تقدم عبر مقاربات إيجابية وسنبذل ما بوسعنا إذا كان هذا الأمر قائما على أساس الربح المتبادل".

واعتبر الرئيس التركي أن أي مشروع لنقل الغاز من شرق المتوسط إلى قارة أوروبا لن يمكنه تحقيق النجاح من دون تركيا.