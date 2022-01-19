دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عُثر على جثة المصرية روان الحسيني، بطلة العالم السابقة في رياضة كرة السرعة، أعلى سطح إحدى البنايات في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية إن الأهالي وذوي الضحية أصابتهم حالة من الصدمة عندما عثروا على جثتها.

وكانت روان الحسيني طالبة في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ، وسبق أن حققت مع نادي دسوق المركز الأول على مستوى العالم في لعبة كرة السرعة في بولندا عام 2016. إلى جانب قيامها بتدريب ناشئي اللعبة في النادي.

وقالت مصادر أمنية إن الفتاة، 21 عامًا، تعرضت لمحاولة سرقة بالإكراه على يد شخص مدرج بالسجلات الأمنية كمسجل خطر شديد الخطورة، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن خنق المجنى عليها عندما حاولت مقاومته، وأنه "عندما تأكد من أنها فارقت الحياة قام بسرقة قرطها الذهبي وهاتفها المحمول... وفر هاربًا"، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.

تفاصيل أخرى أوردتها صحيفة "المصري اليوم"، قالت فيها إن تحريات الشرطة وجدت أن المتهم تتبع الضحية عندما كانت تسير في الشارع عقب عودتها من النادي الرياضي ليلا.

وتحت تهديد السلاح، جذبها إلى داخل أحد العقارات السكنية، وطلب منها نقودها، فأخرجت كل ما معها (مبلغ 50 جنيهًا = 3 دولارات)، إلا أنه أرغمها على الصعود أعلي سطح العقار، و"طلب منها نزع قرطها الذهبي، وقامت بإعطائه إياه، وحينما أفلتت من يده، حاولت الصراخ، فقام بكتم أنفاسها بيده، فنزع غطاء الرأس الخاص بها، وخنقها حتى الموت، خشية افتضاح أمره".