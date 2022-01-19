رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، التعاون العسكري والأمني بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين، إثر الهجمات الحوثية الأخيرة على العاصمة الإماراتية.

وخلال اتصال هاتفي، تناول الشيخ محمد بن زايد وأوستن الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، وضرورة اتخاذ موقف دولي حازم تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكد وزير الدفاع الأمريكي "إدانة الولايات المتحدة واستنكارها لهذه الاعتداءات ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها وسلامة أراضيها".

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خاصة على المستويين الدفاعي والعسكري، إضافة إلى التطورات في المنطقة والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.