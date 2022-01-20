رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، "الاعتداءات الإرهابية" التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي الإثنين، مؤكدا دعم بلاده للإمارات، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وأكد بينيت إدانته ما وصفها بـ"الاعتداءات الإرهابية" التي نفذها الحوثيون على أبوظبي الإثنين، مؤكدا دعم بلاده لكل ما تقوم به الإمارات دفاعا عن أمنها في وجه هذه الهجمات، وفقا لوام.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تعازيه لذوي ضحايا الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، في حين شكر ولي عهد أبوظبي بينيت على "مشاعره الطيبة" تجاه الإمارات، وفقا للوكالة الإماراتية.

من جانبه، نشر الناطق باسم رئيس الحكومة في إسرائيل للإعلام العربي، أوفير جندلمان، تغريدة قال فيها: "رئيس الوزراء بينيت تحدث اليوم مع ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأعرب عن تعازيه إثر العملية الإرهابية التي ارتكبت هناك. كما أعرب عن دعم إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة المعقدة. واتفق الزعيمان على البقاء على اتصال بينهما وعلى التحادث وفق الحاج"، حسب تعبيره.