بايدن يرد على سؤال حول إدراج الحوثي بقوائم الإرهاب.. إليكم ما قاله

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه سؤال للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، حول إن كان سيعيد إدراج جماعة الحوثي في اليمن لقوائم الإرهاب وما ستفعله الإدارة الأمريكية حيال التوصل للسلام باليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس الأمريكية حيث قال: "الجواب: إنه قيد الدراسة. وإنهاء الحرب في اليمن يتطلب مشاركة الطرفين للقيام بذلك. وسيكون الأمر صعبًا للغاية".

ويذكر أن السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت عبر حسابها على تويتر، الأربعاء: "وصّف السفير يوسف العتيبة في تصريحات له اليوم الهجمات الحوثية على مواقع مدنية في الإمارات بهجمات إرهابية حيث راح ضحيتها 3 مدنيين أبرياء، ودعا الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف منظمة الحوثيين الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضافت أن العتيبة "تطرق إلى المكالمة بين الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية و وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين، حيث اتفقا على تنسيق المواقف ردًا على هجوم الحوثيين الإرهابي. وناقشا الخطوات العاجلة لتشديد الدفاعات الجوية ضد الصواريخ والطائرات المسيرة وتعزيز الأمن البحري لوقف تدفق الأسلحة".