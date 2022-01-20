دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، إحلال السلام في اليمن بأنه "من أسهل ما يكون إذا قبل طرفا الصراع بالتوجه الى صناديق الانتخابات بعد وقف الاقتتال"، وأكد أن "الفيصل الصندوق".

وقال نائب رئيس شرطة دبي، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر: "قضية اليمن قضية بسيطة فيها تطبيق العدل .. انتخابات تشرف عليها منظمات دولية وكفى الله اليمنيين الاقتتال" .

وأضاف: "تمرد مليشيات الحوثي على الحكومة اليمنية وعلى الشعب اليمني.. هو الذي يخلق هذه المشكلة.. صندوق انتخابات يحقق العدالة وانتهى الأمر"، وتابع: " لو طالب الحوثي بانتخابات.. سيكون مطلبه عادلا.. ولكنه يمارس انقلابات ففعله باطلا".

وخاطب عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، بقوله: "يا عبدالملك أنت أمام شعب يمني لا يقبل أن تقول له بأن الله اختارك وريثا لحكم اليمن في القرن الحادي والعشرين"، وأضاف: "اذهب إلى الانتخابات.. قبل ما يقولون عبد الملك مات".

وتابع: "لماذا لا يلجأ عبدالملك الحوثي إلى صناديق الانتخابات ويرشح نفسه بدلا من أن يلجأ لإيران لإحداث الانقلابات؟ لو أتى الحوثي بانتخابات الشعب له.. سيكون أكرم وأشرف له من قتل اليمنيين ليصل للحكم".

وقال: "يجرب نفسه في انتخابات إذا فاز.. سيكون عندها حاكما لليمن بإرادة اليمنيين"، وأضاف: "لاحظوا حجم الخوف عند الحوثيين من التوجه إلى صناديق الانتخابات".