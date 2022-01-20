مكافحة الإرهاب بفرنسا تحقق بعملية طعن امرأة فرنسية بالمغرب

نشر الخميس ، 20 يناير / كانون الثاني 2022

باريس، فرنسا (CNN)— بدأ مكتب المدعي العام الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، تحقيقا أوليا في حادثة طعن امرأة فرنسية تبلغ من العمر 78 عاما في المغرب.

ووفقا لتصريحات للمدعي الفرنسي لمكافحة الإرهاب ببيان صحفي فإن سيدة فرنسية تبلغ من العمر 78 عاما تعرضت في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري لعملية طعن في سوق في تزنيت بالمغرب وقد توفيت متأثرة بجروحها.

وقد أوكلت التحقيقات بهذه القضية إلى المديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة للمديرية المركزية للشرطة القضائية والمديرية المركزية للشرطة القضائية.

كما فتح تحقيق تحت تصنيف الإرهاب من قبل النيابة العامة في منطقة رباح المغربية.