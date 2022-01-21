سوريا.. انفجار سيارة مفخخة ووقوع اشتباكات خارج سجن به آلاف الدواعش

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة، في بيان، الخميس، عن حدوث انفجار سيارة مفخخة ثم وقوع اشتباكات خارج سجن غويران في مدينة الحسكة.

ويضم سجن غويران الذي يقع في شمال شرق مدينة الحسكة الآلاف من سجناء تنظيم "داعش" وتديره "قوات سوريا الديمقراطية"، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد "داعش".

وقالت "قوات سوريا الديمقراطية"، في البيان، إن قواتها والأجهزة الأمنية "تتعامل مع أعمال شغب مدبرة ومحاولة هروب نفذها إرهابيو داعش المعتقلون في سجن غويران".

وأفاد البيان بوقوع اشتباكات بين قوات الأمن التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" ومسلحي "داعش" الذين تمكنوا من التسلل من المناطق المجاورة، بعد وقت قصير من انفجار السيارة المفخخة.

ولم تكشف "قوات سوريا الديمقراطية"، المسؤولة عن كل سجون داعش في شمال سوريا، عن أي تفاصيل بشأن الضحايا.

وتضم هذه المعسكرات والسجون حوالي 11 ألف إلى 12 ألف من مقاتلي داعش الذين تم أسرهم في المعارك، وكذلك أولئك الذين نزحوا بسبب القتال ضد التنظيم.

يذكر أن العديد من مسلحي "داعش" هربوا، في عام 2020، من سجن سوري بعد تحطيم الجدران.