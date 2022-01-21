دبي.. القبض على "مريض نفسي" ارتكب فعلا فاضحا في الطريق العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت شرطة دبي إلقاء على قبض على شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية وقام بفعل فاضح في الطريق العام مشيرة إلى أنه مريض نفسي، وذلك بعد تداول مقطعي فيديو لرجل عار بينما يقوم بالاعتداء على أحد موظفي توصيل الطلبات ورجل الأمن في إحدى مباني منطقة "مارينا" في المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه"، حسب تعبيره.

شرطة دبي: القاء القبض على زائر عربي الجنسية مريض نفسياً، لقيامه بفعل فاضح في الشارع العام بمنطقة دبي مارينا، وستباشر شرطة دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل عار يعتدي على موظف توصيل تابع لشركة "طلبات" في الطريق العام.

ويظهر الرجل نفسه في المقطع الثاني بينما يحاول الاعتداء على رجل أمن في إحدى مباني منطقة "مارينا" في دبي.