"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن إحباط محاولة هروب عناصر داعش من سجن

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" المعارضة إحباط محاولة هروب سجناء ينتمون لتنظيم "داعش" من سجن غويران في مدينة الحسكة.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" فرهاد الشامي، على تويتر: "أحبطت قواتنا تمردا جديدا ومحاولة هروب من قبل إرهابيي داعش المحتجزين في سجن غويران".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت، في بيان، الخميس، عن حدوث انفجار سيارة مفخخة ثم وقوع اشتباكات خارج السجن.

وأعلنت، في بيان جديد "السيطرة على أعمال الشغب التي نفذها إرهابيو داعش داخل السجن"، وقال البيان إن "عددا من الإرهابيين داخل السجن أحرقوا بطانيات ومواد بلاستيكية في محاولة لخلق حالة من الفوضى".

وأضاف البيان أن "عددا من مسلحي داعش الذين هاجموا السجن من الخارج فروا إلى حي قريب واختبأوا في منازل، وفرضت قواتنا طوقا أمنيا حول المنطقة"، وأضافت أن "عملية البحث عنهم جارية".

يذكر أن سجن غويران يضم الآلاف من سجناء تنظيم "داعش" وتديره "قوات سوريا الديمقراطية"، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في القتال ضد "داعش".

و"قوات سوريا الديمقراطية" مسؤولة عن كل سجون "داعش" في شمال سوريا، وتضم هذه المعسكرات والسجون حوالي 11 ألف إلى 12 ألف من مقاتلي "داعش" الذين تم أسرهم في المعارك، وكذلك أولئك الذين نزحوا بسبب القتال ضد التنظيم.

يذكر أن العديد من مسلحي "داعش" هربوا، في عام 2020، من سجن سوري بعد تحطيم الجدران.