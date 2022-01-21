تركي آل الشيخ يعلن الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة

نشر الجمعة ، 21 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN ) – أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الجمعة، أنه سيغيب عن وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يكشف الأسباب.

وقال المستشار في الديوان الملكي السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "سأغيب لفتره عن وسائل التواصل والسوشال ميديا ... التقيكم على خير بإذن الله"، حسب قوله.

سأغيب لفتره عن وسائل التواصل والسوشال ميديا ... التقيكم على خير بإذن الله ❤️

وكان قد أجرى تركي آل الشيخ عملية جراحية وُصفت بالدقيقة مطلع الشهر الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية.

ولم يوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه الأسباب التي أدت لاتخاذه قرار الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي.