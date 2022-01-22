البحرين ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجوم أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مملكة البحرين، الجمعة، عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، وأدان فيه بالإجماع، هجوم جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة والمنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي، واعتباره "تصعيدا خطيرا سيؤثر على السلم والأمن في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن "إدانة مجلس الأمن الدولي بالإجماع للاعتداء الحوثي الارهابي الآثم يعبر عن مساندة دولية لحق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، في وجه ممارسات مليشيا الحوثي الاجرامية، وانتهاكاتها المستمرة لكافة القوانين الدولية"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى "موقف حازم وحاسم من مليشيا الحوثي الارهابية وما ترتكبه من اعتداءات وممارسات اجرامية، والعمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وقرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، أدانوا بأشد العبارات ما وصفوها بـ"الهجمات الإرهابية الشنيعة" التي استهدفت مدينة أبو ظبي، وكذلك مواقع أخرى في السعودية.

وأكد أعضاء المجلس أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة".

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان ارتكابها وأيا كان مرتكبوها".