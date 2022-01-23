دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على مهاجمة إعلامية بلبنان بسبب لونها: حمقى بخدمة إيران

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغويل فيرنانديز، على الضجة العنصرية التي أثارتها انتقادات للإعلامية اللبنانية، داليا أحمد بسبب لون بشرتها.

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعليق على مقطع فيديو نشرته "أورينت" تناولت فيه قضية مهاجمة داليا أحمد، حيث قال: "التضامن معها وضد الحمقى العنصريين في خدمة إيران".

وكانت قناة الجديد حيث تقدم داليا أحمد برنامجها قد نشرت على صفحتها المعرفة بتويتر، مقطع الفيديو الذي اثار تفاعلا للإعلامية داليا أحمد بتعليق قالت فيه: "الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد.. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية".

وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: "عند تحضير كل حلقة، بنكون عم نتوقع شو ممكن يصير بهالوقت لأن ما بخفيكم مسجلة.. بتمرق الحلقة ووراها حلقة ووراها حلقة وبعدنا على حطة أيدكم، لا مبلا صار في شغلة وحدة صارت أنه لقينا تمساح هون حدنا هون بمنطقة الكولا.. طيب وغير هيك؟ بقية التماسيح شو وضعهم؟ قاعدين طيبين ميتين بنضيفكم شي؟ شو علمتو للدولار؟ للغلاء؟ للانهيار؟ للحكومة؟"

وتابعت قائلة: "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار.."

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