نشر الأحد ، 23 يناير / كانون الثاني 2022

وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغويل فيرنانديز، على الضجة العنصرية التي أثارتها انتقادات للإعلامية اللبنانية، داليا أحمد بسبب لون بشرتها.

التضامن معها وضد الحمقى العنصريين في خدمة إيران. https://t.co/LTcj2CKuv9

وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، في تعليق على مقطع فيديو نشرته "أورينت" تناولت فيه قضية مهاجمة داليا أحمد، حيث قال: "التضامن معها وضد الحمقى العنصريين في خدمة إيران".

الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد .. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية https://t.co/nJy942tf0n

وكانت قناة الجديد حيث تقدم داليا أحمد برنامجها قد نشرت على صفحتها المعرفة بتويتر، مقطع الفيديو الذي اثار تفاعلا للإعلامية داليا أحمد بتعليق قالت فيه: "الفيديو الذي أثار حفيظة جيوش العنصريّين والمتنمّرين ضد داليا أحمد وقناة الجديد.. تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية".

حملة تنمر وعنصرية ضد الاعلامية داليا أحمد في لبنان. بسبب موقفها الحازم ضد التمساح حسن نصر اللات والعزى. وبسبب لونها وصراحتها 2 https://t.co/oBNgsw4OQV

وقالت الإعلامية في مقطع الفيديو: "عند تحضير كل حلقة، بنكون عم نتوقع شو ممكن يصير بهالوقت لأن ما بخفيكم مسجلة.. بتمرق الحلقة ووراها حلقة ووراها حلقة وبعدنا على حطة أيدكم، لا مبلا صار في شغلة وحدة صارت أنه لقينا تمساح هون حدنا هون بمنطقة الكولا.. طيب وغير هيك؟ بقية التماسيح شو وضعهم؟ قاعدين طيبين ميتين بنضيفكم شي؟ شو علمتو للدولار؟ للغلاء؟ للانهيار؟ للحكومة؟"

كل الاحترام والتقدير للزميلة #داليا_أحمد زميلتي السابقة في قناة #الجديد في لبنان وأشجب حملة #العنصرية والتنمر التي طالتها من أنصار #حزب_الله .. داليا ، أنت ابنة #لبنان كما أنت ابنة #السودان ونفتخر بك وتاريخك المهني أقدم من تاريخ من وصفتيهم بالتماسيح ..كل التقدير لك @ALJADEEDNEWS https://t.co/iwdm7SDVvU

وتابعت قائلة: "يا رؤساء يا مسؤولين يا أجهزة، ألو، ألو، في حدا هون؟ بعدكم على الخط؟ الدنيا بميل والله العظيم يا جماعة، وهم بميل تاني، زعيم التماسيح بده حل فوري هلأ من خلال طاولة الحوار.."