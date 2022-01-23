بعد استهداف السعودية والإمارات.. فيديو رفع صور الحوثي وسليماني بمسيرة في غزة يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لمسيرات في قطاع غزة رفع فيها صور عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، واللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتصدر وسم "الفلسطيني يؤيد الحوثي" أبرز المواضيع التي تفاعل معها نشطاء تويتر في المملكة العربية السعودية، في الساعات الأولى لصباح الأحد بأكثر من 45 ألف تغريدة وتعليق.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي صورا من هذه المسيرات التي تأتي بعد أيام على إعلان جماعة الحوثي استهداف مناطق في المملكة العربية السعودية والإمارات.

وقال أدرعي في تغريدة تعليقا على الصور: "مسيرات حاشدة في قطاع غزة تأييداً لميليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية ويرفعون صور الإرهابي عبدالملك الحوثي وصور قاتل المسلمين والعرب في العراق وسوريا واليمن ولبنان قاسم سليماني. ماذا تقولون لأولائك الذين يطلبون بعد ذلك التعاطف معهم.. عيب عليكم.."

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