السعودية.. 6 محددات للطلاب والطالبات المستثنون من العودة الحضورية

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نشر الأحد ، 23 يناير / كانون الثاني 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حددت السلطات في المملكة العربية السعودية 6 فئات من الطلاب والطالبات الذي يستثنون من العودة الحضورية للمنشآت التعليمية في المملكة.

فيديو | الطلاب والطالبات المستثنون من العودة الحضورية #الإخبارية https://t.co/Cabzr5t5gE

وشملت الفئات الـ6 ما يلي وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية الحكومة في مقطع فيديو: