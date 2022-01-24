نشر الاثنين ، 24 يناير / كانون الثاني 2022

لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

مراسل CNN ينقل آخر تطورات الهجوم من أمام منشأة نفطية في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زعم الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا قاعدة الظفرة الجوية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ومواقع "حساسة" أخرى في المدينة نفسها، الإثنين، ومواقع "حيوية" في دبي.

أصدر الحوثيون بيانا ذكروا فيه تفاصيل ما أسموها "عملية إعصار اليمن الثانية" التي استهدفت الإمارات والسعودية.

ونشر المتحدث باسم الجناح العسكري للحوثيين، يحيى سريع، البيان عبر صفحته على موقع تويتر، وجاء فيه: "رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وجرائمهِ بحقِ شعبنا العزيز. نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجو المسير عمليةً عسكريةً واسعةً (عمليةُ إعصار اليمن الثانية)"، حسب الحوثيين.

وادعى بيان الجماعة المدعومة من إيران "استهدافُ قاعدةِ الظفرةِ الجويةِ واهدافٍ حساسةٍ اخرى" في أبوظبي بـ"عدد كبير من الصواريخ الباليستية نوع ذو الفقار".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصديها لصاروخين باليستيين أطلقا من محافظة الجوف في اليمن، وأكدت أنها دمرت منصة الصواريخ التي أطلقت الصاروخين.

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية https://t.co/SRIZ65vla3

وأضاف الحوثيون في بيانهم ادعاء أنهم قاموا باستهداف "مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة نوع صماد 3"، وفقا لبيانهم.

وعن استهداف السعودية، قال الحوثيون إنهم ضربوا عددا من "القواعدِ العسكريةِ في العمقِ السعودي في منطقةِ شرورة ومناطقَ سعوديةٍ اخرى بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ نوع صماد 1 وقاصف 2 كي"، حسب قولهم.

وأشارت الجماعة المدعومة إيرانيا إلى أنها استهدفت "مواقعَ حيويةٍ وحساسةٍ في جيزانَ وعسيرَ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البالستية"، حسب تعبيرها.

وجدد الحوثيون دعوتهم للشركات الأجنبية بمغادرة الإمارات واصفين إياها بـ"غير الآمنة" وأنها ستتعرض لاستهدافات أخرى بحال استمرار التصعيد في اليمن، مؤكدة أنها جاهزة لمواجهة "التصعيد بالتصعيد"، وفقا للبيان.

وكانت قد أعلنت الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين فجر الإثنين، مؤكدة أن العملية لم تسفر عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.