نشر الاثنين ، 24 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ألقت شرطة الرياض القبض على مقيم انتحل شخصية رجل أمن من أجل تنفيذ عمليات سلب ونهب، الإثنين.

ونشر الأمن العام بيانا جاء فيه: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض، تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية، لانتحاله صفة رجل أمن وتركيب معدات بمركبته شبيهة بالتجهيزات الأمنية".

وتابع الأمن في بيانه قائلا إن الرجل قام بعملية "سلب الأموال تحت تهديد السلاح"، وفقا للبيان.

وضبطت أجهزة الأمن السعودية السيارة المستخدمة والأسلحة والذخيرة التي استخدمها الرجل والذخيرة وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.