الإمارات: اعتراض وتدمير صاروخين حوثيين أُطلقا باتجاه أراضي الدولة

نشر الاثنين ، 24 يناير / كانون الثاني 2022

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

مراسل CNN ينقل آخر تطورات الهجوم من أمام منشأة نفطية في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين أُطلقا باتجاه الأراضي الإماراتية، فجر الإثنين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأكدت الدفاع الإماراتية في بيان لها: "أعلنت وزارة الدفاع اليوم الإثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة"، وفقا لوام.

وأكدت الإمارات في بيانها عدم وقوع إصابات جراء الهجوم الحوثي على البلاد.

وشددت وزارة الدفاع على أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات"، وشددت على أنها تتخذ الخطوات اللازمة لحماية أراضيها.

وهابت الدفاع الإماراتية بالرأي العام بضرورة أخذ الأخبار من الجهات الرسمية في البلاد فقط.

بالمقابل، لم يصدر أي تأكيد من الحوثيين حول الاستهداف بعد.

وكان قد استهدف الحوثيون منطقة المصفح الصناعية في العاصمة الإماراتية أبوظبي وتوسعة مطار أبوظبي الدولي، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين.

زبعد استهداف أبوظبي، شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارات مكثفة على مناطق يمنية عدة أبرزها صنعاء وصعدة والحُديدة على مدار الأسبوع الماضي.