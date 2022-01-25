بعد أن وجه له شتيمة على العلن.. بايدن يعتذر من صحفي في "فوكس نيوز"

مصادر لـCNN: رئيس أوكرانيا مُحبط من موقف بايدن من غزو روسي محتمل لبلاده

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اعتذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من صحفي لدى قناة "فوكس نيوز" بعد أن وصفه على الميكروفون بـ"الغبي ابن العاهرة"، الإثنين.

وجاءت الشتيمة حين كان يتلقى بايدن الأسئلة من مجموعة من الصحفيين في الغرفة الشرقية بعد اجتماع مجلس التنافس في البيت الأبيض لمحاولة خفض الأسعار.

وسأل مراسل "فوكس"، بيتر دوسي، بايدن قائلا: "هل ستجيب عن سؤال حول التضخم؟ هل تعتقد أن التضخم مسؤولية سياسية في الانتخابات النصفية المقبلة؟"، حسب قوله.

وأجاب الرئيس الأمريكي قائلا: "إنه أصل عظيم... الكثير من التضخم"، ثم أضاف بايدن قائلا: "يا له من غبي ابن عاهرة"، حسب قوله.

وأكد دوسي لاحقا أن الرئيس الامريكي اتصل بهاتفه الشخصي بعد وقت قصير من الحوار الذي دار بينهما واعتذر عن تصرفه مؤكدا أنه "طرى الأجواء" وأشار إلى أنه يُقدر له ذلك.

وقال الصحفي عن بايدن: "لقد اتصل بي بعد حوالي الساعة مما حدث، وقال لي: لا شيء شخصي"، حسب قوله.

وأشار دوسي إلى أنه أكد للرئيس الامريكي أنه سيواصل طرح أسئلة غير متوقعة عليه مؤكدا أ، بايدن قابل ما قاله بطريقة إيجابية.