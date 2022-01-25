أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تجمعت حشود من المسافرين عبر مطار اسطنبول، احتجاجًا على تعليق الرحلات الجوية، بسبب تساقط الثلوج بكثافة يوم الثلاثاء. هدأت الاحتجاجات بعد فترة وجيزة، وقدم موظفو المطار للركاب طعامًا وأكياسًا للنوم، وفقًا للشركة التي تدير مطار إسطنبول الكبير.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من المطار قوات الشرطة، بينما احتجت مجموعات من الركاب على تعليق رحلاتهم وسط صراخ "نحتاج إلى فندق". وأكدت شركة IGA التي تدير المطار أن قوات الأمن وهي شرطة المطار في وضع يمكنها من ضمان سلامة الركاب.

كان الركاب في الفيديو في طريقهم إلى الجزائر عبر إسطنبول قادمين من كاراكاس وكانوا يطالبون بإقامة فندق أثناء انتظارهم في صالة الوصول لتأخر رحلتهم، وفقًا لـ IGA. وأضافت الشركة أن شركة الخطوط الجوية هي التي توفر عادة الفنادق للركاب في ظل ظروف معينة.

كما تم توفير حافلات لنقل الركاب الذين تأخرت رحلاتهم من 24 إلى 48 ساعة، وكذلك أولئك الذين اختاروا مغادرة المطار إلى وسط المدينة.

واستقبل المطار 25 ألف مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية وزودهم بـ 27 ألف صندوق غداء مجاني و36 ألف بطانية. وأشار المطار أيضًا إلى أن الركاب يمكنهم الوصول إلى خدمة الواي فاي المجانية وخصم بنسبة 30% في قاعة الطعام.

من المقرر أن تستأنف الرحلات الجوية ابتداءً من منتصف الليل، وفقًا لـ IGA والخطوط الجوية التركية، الناقل الرئيسي العامل في مطار إسطنبول.